أنباء عن نية دياب إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في كلمته مساء اليوم

ذكرت مصادر مطلعة في السراي الحكومي أن رئيس الحكومة حسان دياب سيتوجه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بكلمة مباشرة إلى اللبنانيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت مصادر إعلامية مطلعة أن دياب سيعلن في كلمته اليوم حالة الطوارئ وحظر التجول والطلب من القوات العسكرية التدخل لفرض الحالة بسبب دخول لبنان المرحلة الرابعة من تفشي المرض

وذكرت المعلومات أن دياب كان يتريث في اعلان الأمر لعدم اثارة الرعب لدى الشعب ولكن ما وصل اليه المرض يفرض اتخاذ قرارات حاسمة.

يأتي ذلك بعد وصول عدد الإصابات في لبنان بفيروس كورونا إلى 214 حالة.

ويذكر ان وزير الصحة حمد حسن كان قد عرد قائلاً: “العتب على قد المحبّة، عندما طاش الثناء على خطة الإحتواء انزلقنا إلى الإنتشار وتسجيل ٨١ حالة خلال ٤٨ ساعة”