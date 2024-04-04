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أنت في تل أبيب وهاتفك يقول أنت في بيروت.. تشويش إسرائيلي لنظام تحديد المواقع تحسباً من ضربة إيرانية

منذ 12 دقيقة
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نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن سكان من تل أبيب أفادوا بحدوث مشاكل تتعلق بدقة المواقع التي يضعونها في هذه التطبيقات، حيث أظهرت مواقعهم أنهم في بيروت بدلًا من تل أبيب.

بينما قالت تقارير أخرى إن بعض المواقع في تل أبيب ظهرت وكأنها في العاصمة المصرية القاهرة.

وحدثت في وقت سابق مشاكل في نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” في مناطق شمال إسرائيل والمناطق القريبة من غزة، لكن الأمر لم يكن شائعًا في وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تشرين الأول إنه “أثناء القتال، يتم تفعيل تشويش نظام تحديد المواقع (GPS) عمدًا من أجل حماية أمن سكان دولة إسرائيل”.

كما حذر بيان الجيش في وقتها “من اعتماد الطيارين على نظام تحديد المواقع العالمي عند الهبوط، واستبداله بطرق أخرى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل يوم من حدوث هذه الاضطرابات في نظام تحديد المواقع عن تعزيز دفاعاته الجوية واستدعى الجنود الاحتياط  تحسبًا لرد إيراني محتمل على الغارة التي استهدفت سفارة طهران في دمشق والتي قتل فيها 12 شخصًا بينهم قياديان كبيران في فيلق القدس الإيراني.

وهدد المرشد الأعلى الإيراني مساء الأربعاء بتسديد “صفعة” لإسرائيل انتقاما على ما قامت به في دمشق.

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