أندريا تيننتي: الحلّ يكمن في تطبيق الـ 1701

شدّد الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي على أنّ “الحلّ للوضع جنوب لبنان يكمن في تطبيق القرار 1701 من الطرفين”، مؤكداً أن “هناك الكثير من العمل والالتزام من الجانب اللبناني من خلال انتشار المزيد من القوات الأمنية في الجنوب ونزع السلاح غير الشرعي”.

وأشار تيننتي، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أنه “يجب أن يحصل التطبيق نفسه من الجانب الإسرائيلي الذي عليه الابتعاد عن هذه المواقع وتحرير هذه المنطقة في الجنوب ووقف انتهاك سيادة لبنان”.

وأكد تيننتي أنّ هذا هو الحل الوحيد، ولكي يحصل، هناك حاجة إلى أن يقوم المجتمع الدولي بدفعه إلى الأمام.