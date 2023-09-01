أندريا تيننتي: نحترم السيادة اللبنانية.. ونشاطاتنا ستسنمر بين الليطاني والخط الأزرق

شدد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي بأن “حركتنا ونشاطاتنا المتعلقة بال1701 محصورة بالجنوب اللبناني ودورياتنا ستبقى موجودة بما يتناسب مع القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني.”

ولفت خلال حديث لـ”الجديد” أن “اليونيفيل تتعامل مع موضوع السيادة بشكل جدي جدا ونحن نحترم السيادة اللبنانية.”

وأضاف تيننتي:” تم تبني القرار 2695 للتأكيد على مقتضيات القرار 1701، وهناك بلدان امتنعت عن التصويت ولكن الأعضاء الـ15 جددوا التأكيد على التزامهم بالعمل الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان.”

وأكّد على أنه “نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجددا بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني وهذا الأمر لم يتغير عن العام الماضي إذ تم استخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650″، لافتًا إلى أن “نشاطات اليونيفيل ستسمر في الجنوب اللبناني بين نهر الليطاني والخط الأزرق.”