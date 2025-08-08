الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنطوان حبشي: ليسلم حزب الله سلاحه للجيش إنقاذًا لنفسه وللبنان

منذ 11 دقيقة

النائب أنطوان حبشي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب أنطوان حبشي عبر حسابه على “أكس”: “هل يريد حزب الله فعلاً أن ينضوي تحت مظلة الطائف؟ وهل يسعى فعلًا للميثاقية؟ وهل حرب الإسناد كانت ميثاقية؟ ومن أين أتت فتوى الميثاقية في إجتماعات مجلس الوزراء؟ مع العلم أنه حسب المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك ينص الميثاق “أن ينأى لبنان بنفسه عن سياسات المحاور”.

وأضاف حبشي: “نرجو منكم ألا تبحثوا في اجتهاد الإحتلال الأسدي، للعب على التعابير التي برّرت إحتفاظكم بسلاحكم في التسعينيات بذريعة مواجهة العدو. الأجدى أن يذهب حزب الله ويطلب من وزارة الداخلية ترخيصًا لـ”يلبنن” نفسه، وعندها نجتهد في تفسير الدستور والطائف. وليسلم السلاح للجيش اللبناني إنقاذًا لنفسه وللبنان. فمن يبحث عن شرعية سلاحه في القانون اللبناني، عليه أوّلًا الخضوع للشرعية اللبنانية. الميثاقية في الطائف هي إسلامية – مسيحية وليست مذهبية. نقطة على السطر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    دمار كبير في معبر العريضة الحدودي جراء الغارات الاسرائيلية
    بدء تأهيل المعابر الحدودية مع سوريا المتضررة من القصف
    النائب عبد الرحمن البزري
    عبد الرحمن البزري: مع الحصرية ترتفع المسؤولية
    وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة
    كمال شحادة: الجيش اللبناني وحده هو الجهة المخولة حماية لبنان

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    الحادث في بشامون
    فيديو.. حادث سير مروع في بشامون!