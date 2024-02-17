أنطوان حبشي: هناك أشخاص في حزب الله مستعدون لتنفيذ القرار 1701!

أكد النائب عن حزب القوات اللبنانية أنطوان حبشي أن “الشعب اللبناني مجمع على رفض الاعتداءات الإسرائيلية والقوة الفعلية عندما يكون الشعب مجمع على قرار موحد في هذا الاتجاه”.

وقال حبشي في حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان”: “الحكومة اللبنانية لم تقم بدورها بمعناه الفعلي فهي التي يجب أن تقول إنه على الجيش الانتشار في مناطق الـ1701”

وفي ما يتعلق بالتطورات الأمنية جنوبًا، وسط الحديث عن الصيغة المحتملة التي يمكن أن تضع حدًا للحرب جنوبي لبنان، من ضمنها الترسيم البر المزعوم، رأى حبشي أنه “بحال حصول “deal” سيضعون الحكومة اللبنانية في الواجهة كقناع لحزب الله ومعلوماتي تقول أن هناك أشخاص في الحزب مستعدون لتنفيذ القرار 1701 وكل ما يجري هو مجرّد ضوابط للعبة “.

من جهته قال العميد المتقاعد ناجي ملاعب خلال اللقاء الإذاعي أن “عمليات حزب الله كانت محصورة ما بين 3 إلى 5 كلم أما اليوم مع بداية المرحلة الثالثة من العملية الانتقامية الإسرائيلية شهدنا نقلة نوعية في الأهداف ولم تعد الأهداف في غزة وحسب بل طالت محور المقاومة بدءا من كرمان في طهران مرورا بالعراق وسوريا وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وتابع ملاعب: “لا انتظر حربا كبرى انما انتظر فقط تصعيد في نوع الأسلحة المستخدمة والتزام بقواعد الاشتباك ويمكن أن يكون الرد على استشهاد مدنيين في لبنان استهداف المدنيين في كريات شمونة”.