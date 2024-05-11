أنطوان حبشي: يجب ألّا نسمح لـ "هوكشتاين" أن يحدد لنا أسماء المرشحين للرئاسة

رأى النائب أنطوان حبشي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعطّل انتخاب الرئيس، وكونه على رأس المجلس النيابي يجب أن يحافظ على الدستور وألّا يعيق أي حوار”، وطالب بعدم السماح لأي طرف خارجي مثل هوكشتاين أو غيره أن يحدد لنا أسماء المرشحين للرئاسة الجمهورية.

وأشار حبشي في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أن صيغة تكتل الاعتدال إيجابية، والذي يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية يريد “رئيساً على مزاجه” ويجب أن يكون هناك جلسات متتالية إلى حين انتخاب رئيس”.

وطالب الحكومة اللبنانية بالعمل بشكل واضح وصريح لتطبيق 1701 بشكل حقيقي وفعلي، بحيث لا يكون أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني على الحدود.

وفي ملف النزوح السوري، رأى حبشي أن هبة المليار يورو الأوروبية ليست واضحة، مشددًا على أن هذه الهبة لا يجب أن يكون لها علاقة بإبقاء النازحين في لبنان أو تمويلهم.

وتوجّه إلى وزير الخارجية السوري قائلًا: “قمنا بمبادرات وزيارات عدة إلى سوريا ولكن لا نيّة لدى المعنيين لعودة السوريين إلى بلدهم”.

وأضاف “أكثر من نصف السوريين في لبنان ليس لديهم أوراق شرعية وعلى السلطات المحلية أن تقوم بدورها وترحيلهم”.

واعتبر النائب أن “الحكومة لم تلعب دورها بشكل كامل حول موضوع الوجود السوري وعلى كل بلدية متابعة الموضوع بشكل كامل واستبعاد السوريين الذي وجودهم ينحصر بالحصول على الدعم المالي”.