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أنطوان حبيب: ندعو اللبنانيين والمسؤولين الى التحلّي بالوعي تجنباً للكأس المرّ

منذ 3 ساعات
أنطوان حبيب

أنطوان حبيب

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دعا رئيس “جمعية إنماء طرابلس والميناء” أنطوان حبيب “اللبنانيين عموماً والمسؤولين خصوصا، إلى التحلّي بالوعي وروح المسؤولية لتجنيب لبنان الأخطار التي تتهدده على الصعد كافة”.

وأثنت الجمعية في بيان، على “الجهود الجبارة التي يقوم بها دولة الرئيس نجيب ميقاتي على مختلف الجبهات لإنقاذ لبنان من أزماته التي يتخبط بها والنأي به عن الصراعات الإقليمية تجنباً للكأس المرّ ألا وهو الحرب الشاملة”.

وأضافت: “لا بد من التنويه بالحركة التي يقوم بها الرئيس ميقاتي على الساحتين الدولية والمحلية، لتغليب الحلول الديبلوماسية والسلمية على رغم الصعوبات الجمة التي تواجهه”.

وختمت: “جنب الله لبنان الشرور المحدقة به، متمنين نجاح المساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي لإيصال بلدنا الحبيب إلى شاطئ الأمان”.

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