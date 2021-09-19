أنطوان قسّيس: من يريد مساعدة لبنان عليه مساعدته في رفع الاحتلال عنه

رأى الناشط في المجموعات السيادية أنطوان قسّيس أن المشكلة الحقيقية اليوم في لبنان هي الاحتلال الايراني.

وقال قسيس في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المساعدات الاميركية للبنان اثبات على ان لا حصار على لبنان والمشكلة في لبنان ليس سوء ادارة ولا الفساد وهما موجودان ولكن المشكلة ان القضاء مسيطر عليه من الدويلة والمشكلة هي الاحتلال الايراني”.

وتابع: “سبب وصول الشعب اللبناني الى ما وصل اليه هو سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية وسياسة المحاور”.

وأضاف: “من يريد مساعدة لبنان عليه مساعدته في رفع الاحتلال عنه”. ورأى ان “تركيب الحكومة بتوافق فرنسي ايراني يجعل منها حكومة احتلال “.

واعتبر قسيس ان “الاموال موجودة والمغترب اللبناني والشعب اللبناني “يقيم ” نفسه بنفسه ولكن في البداية علينا الاتفاق اي لبنان نريد ولا يثبت الخيار الا بعودة كلّ الاطراف بمن فيها حزب الله الى تحت سلطة الدولة اللبنانية”.

وتحدّى “حزب الله ان يمنع التهريب على الحدود مع سوريا واتحداه ان يقوم بعملية لتحرير مزارع شبعا”.

وسأل في هذا الاطار: “اليس الامين العام لحزب الله حسن نصرالله صديق الاسد؟ لماذا لم يطلب منه الوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعا؟”.

وتعليقا على مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاخيرة، قال: “انا كأمواطن “احزن”.. أمّا رئيس الحكومة فعليه ان يأخذ اجراءات!”.

واعتبر ان “على ميقاتي ان يستدعي وزراء حزب الله ويسائلهم في موضوع النفط الايراني”.

وسأل:”اين مصلحة لبنان ويدخل 7 مليار دولار اليه من اللبنانيين في الخارج مقابل مليوني دولار فقط من ايران؟ اي اقتصاد نتبع؟”.

واعتبر انه “في الـ2000 كان سلاح حزب الله سلاح مقاومة ولكن بعد الـ2000 بات عبئا على الدولة “.