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أنور الخليل: شعبنا مرشح لمزيد من التدهور في ظل تمسك فريق العهد بمواقفه

14 - يونيو - 2021
النائب أنور الخليل

النائب أنور الخليل

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رأى النائب أنور خليل أنّ الشعب اللبناني بمختلف فئاته مرشح لمزيد من التدهور في ظل تمسك فريق العهد بمواقفه التي اخذت البلاد الى رهانات خاطئة وخطرة، حتى أصبح لبنان حسب تقرير البنك الدولي واحد من ثلاثة بلدان تواجه أعمق أزمة خانقة متعددة الجوانب منذ العام 1850″.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم وكيل داخلية حاصبيا مرجعيون السابق، نائب مفوض التربية شفيق علوان، قال الخليل: “لقد أعادت مواقف فريق العهد لبنان إلى مناخ الاقتتال الأهلي البغيض، المصحوب بفرز مذهبي مقيت غير مسبوق، وعهد يعشش الفساد في كل شرايينه ابتداء من وزارة الطاقة والوصي عليها جبران باسيل، وللحقيقة فهو (العهد) لم ينجح بأي عمل إصلاحي، وما نجح به هو تقويض الطائف، وهدم هيكل لبنان الكبير، ووضعنا أمام خيارات لم تعد ممكنة، حتى وصلت إلى الأطفال الذين لا يجدون الحليب، ناهيك عن البنزين والدواء والاستشفاء”.

واضاف: “نحن سنواجه ذلك بحكمة العقلاء، وتعاون الحرصاء، وفي مقدمهم التحالف المتلازم للرئيس نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط. ومن هنا نقول: ستبقى حاصبيا وفية لحزب كمال جنبلاط بقيادة رئيسه وليد جنبلاط، وفية لمن قدم لها من دون منة، ولمن وقف إلى جانب أهلها دون تمييز في مراحل الرخاء وفي الشدائد”.

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