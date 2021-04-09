الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي السجناء من أمام "الداخلية": لإقرار العفو العام والاسراع في المحاكمات

9 - أبريل - 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

A A A
طباعة المقال

اعتصم أهالي السجناء من كل لبنان أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بإقرار مشروع العفو العام، والاسراع في المحاكمات، بالاضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام. وأقفلت القوى الأمنية الطريق من أمام وزارة الداخلية وحولت السير إلى طرق أخرى.

وتحدث رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد باسم الأهالي، شارحا سبب الاعتصام وقال: “نعتصم أمام وزارة الداخلية كونها معنية بشؤون السجناء داخل السجون اللبنانية، في وقت يعاني أولادنا الجوع في السجون، فإذا كنتم عاجزين عن إطعامهم لماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكموهم؟ كفى ظلما وقهرا وكفى تعذيبا لهم. وما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما”.

وألقيت كلمات لأهالي السجناء من مختلف المناطق، ولا سيما صيدا طرابلس وبعلبك ناشدت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي التدخل لحل شامل لمشاكل السجناء والسجون.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الأشغال علي حمية
حمية: حركة الطيران ستبقى كالمعتاد
مبنى جمعية المصارف
جمعية المصارف تقرّر الإضراب الاثنين وتعليقه الأربعاء
الموافقة على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط