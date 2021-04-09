أهالي السجناء من أمام "الداخلية": لإقرار العفو العام والاسراع في المحاكمات

اعتصم أهالي السجناء من كل لبنان أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بإقرار مشروع العفو العام، والاسراع في المحاكمات، بالاضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام. وأقفلت القوى الأمنية الطريق من أمام وزارة الداخلية وحولت السير إلى طرق أخرى.

وتحدث رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد باسم الأهالي، شارحا سبب الاعتصام وقال: “نعتصم أمام وزارة الداخلية كونها معنية بشؤون السجناء داخل السجون اللبنانية، في وقت يعاني أولادنا الجوع في السجون، فإذا كنتم عاجزين عن إطعامهم لماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكموهم؟ كفى ظلما وقهرا وكفى تعذيبا لهم. وما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما”.

وألقيت كلمات لأهالي السجناء من مختلف المناطق، ولا سيما صيدا طرابلس وبعلبك ناشدت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي التدخل لحل شامل لمشاكل السجناء والسجون.