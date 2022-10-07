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أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: التأخير في ملف هبة الريجي ألحق ضررا كبيرا بأولادنا

منذ 19 دقيقة
جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج

جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج

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أكد رئيس جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” سامي حمية في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “الحاجة في ظل هذه الظروف الصعبة إلى رجل دولة يتمتع بالحكمة والوطنية، مسؤول عن القضايا الاجتماعية والانسانية، وما نفعنا بحاكم غائب لا يرى ولا يسمع هموم الناس وآلامهم، ولنا من تلك القضايا ملف الهبة المالية المقدمة من الريجي لمساعدة طلابنا، العالق في ادراج مكاتب وزير المال منذ سبعة اشهر من دون أي مبرر”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من المناشدات المتكررة والاعتصامات التي قامت بها جمعية الاهالي لم نجد آذانا مصغية، وهذا التأخير ألحق ضررا كبيرا على كثر منهم وبخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد”، آسفا “اذا كان الوزير مقصرا في اداء واجباته ولا يحترم حقوق الطلاب”.

وسأل: “أين انتم دولة الرئيس من هذا الظلم الذي ارتكب في حق اصحاب الحقوق من الطلاب في الخارج؟ كل راع مسؤول عن رعيته، ونتمنى لو كنتم الوزير الاول في الحكومة الذي يراقب ويحاسب وينصف”.

وختم: “دولة الرئيس بقوة حقوقنا المشروعة نحملكم كامل المسؤولية امام الله والتاريخ عن الظلم الذي يقع على أبنائنا بسبب اللامبالاة اتجاه حقوقنا المستباحة والتغاضي الذي لا يبشر بالخير ويشعرنا بأننا أصبحنا في زمن شريعة الغاب”.

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