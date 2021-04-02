أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: وعود مطمئنة بعدم فصل الطلاب

أوضحت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، أنها قامت باتصالات واسعة مع مسؤولين شملت كل دول أوروبا الشرقية دون استثناء. وحصلت على وعود مطمئنة بعدم فصل الطلاب من الجامعات في الخارج وإعطائهم فرصة أخيرة على أمل تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193.

وشكرت الجمعية لسفير لبنان في روسيا شوقي أبو نصار، وللموظف في البعثة اللبنانية الدكتور محي الدين فرحات مكلفا متابعة شؤون الطلاب، للسفير اللبناني في أوكرانيا الدكتور علي ضاهر، ممثلي إتحاد الطلبة الدكتورين بشير سماحة وعصام شاهين “اللذين ومنذ بداية الأزمة التي عصفت بنا كانا قد أسهما كثيرا بتذليل العقد”، ونثني على “اهتمام الجميع وتجاوبهم وجهدهم الذي أثمر استمرارهم بالدراسة”.