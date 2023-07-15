السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي القاع يرفعون اللافتات الرافضة لقرار البرلمان الاوروبي إبقاء النازحين السوريين

منذ 17 دقيقة
بلدية القاع

بلدية القاع

A A A
طباعة المقال

رفع أهالي بلدة القاع اللافتات الرافضة لقرار البرلمان الاوروبي إبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وقال رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر: “نحن دائما نشكر للإتحاد الأوروبي دعمه وتمويله العديد من المشاريع التنموية في لبنان وفي بلدة القاع، إلا أننا نرفض قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، بحكم وجود الآلاف منهم في سهل القاع والبلدة”.

وأشار مطر إلى أن “غالبية السوريين موجودين حاليا في لبنان لأسباب إقتصادية”، معتبرا “هذا الوجود في مثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت، لأن من يسمح لهم بالدخول والخروج من سوريا واليها وبطريقة غير شرعية فهذا عمل لا نعتبره عملا بريئا”.

وختم مطر بالتأكيد أن “وجود النازحين السوريين هو خطر علينا وعلى اللبنانيين على الصعد كافة، وقرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان هو مس بسيادتنا وتهديد لوجودنا وهو مرفوض كليا، ونحن أسياد قرارنا وبوجودهم لا ينفع أي قرار بالإصلاح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مركبات تابعة لـ "اليونيفيل"
    بعد التوتر الأمني في مزارع شبعا… اليونيفيل: لضبط النفس
    وزارة الخارجية
    توضيح حول مطلب وزير الخارجية تعديل قرار مجلس الأمن لجهة حرية حركة اليونيفيل
    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    الجبهة السيادية: التعاطي مع ملف اللجوء بشكلٍ إستفزازي سيحمل المزيد من الفوضى

    الأكثر قراءة

    شاحن هاتف - تعبيرية
    عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
    فيديو.. حادث سير مروع في زحلة يوقع أكثر من 20 جريحاً
    حوت أحدب بزنة 50 ألف رطل ينقذ عالمة أحياء من هجوم قرش
    بالفيديو.. "حوت أحدب" يُنقذ عالمة أحياء من هجوم قرش