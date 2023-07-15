أهالي القاع يرفعون اللافتات الرافضة لقرار البرلمان الاوروبي إبقاء النازحين السوريين

رفع أهالي بلدة القاع اللافتات الرافضة لقرار البرلمان الاوروبي إبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وقال رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر: “نحن دائما نشكر للإتحاد الأوروبي دعمه وتمويله العديد من المشاريع التنموية في لبنان وفي بلدة القاع، إلا أننا نرفض قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، بحكم وجود الآلاف منهم في سهل القاع والبلدة”.

وأشار مطر إلى أن “غالبية السوريين موجودين حاليا في لبنان لأسباب إقتصادية”، معتبرا “هذا الوجود في مثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت، لأن من يسمح لهم بالدخول والخروج من سوريا واليها وبطريقة غير شرعية فهذا عمل لا نعتبره عملا بريئا”.

وختم مطر بالتأكيد أن “وجود النازحين السوريين هو خطر علينا وعلى اللبنانيين على الصعد كافة، وقرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان هو مس بسيادتنا وتهديد لوجودنا وهو مرفوض كليا، ونحن أسياد قرارنا وبوجودهم لا ينفع أي قرار بالإصلاح”.