الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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أهالي بلدات جنوبيّة من بكركي: متمسكون بأرضنا ونطالب بإبعادنا عن ويلات الحرب

منذ 36 دقيقة
البطريرك الراعي استقبل وفدًا من رؤساء بلديات وفاعليات عدد من القرى الجنوبية

البطريرك الراعي استقبل وفدًا من رؤساء بلديات وفاعليات عدد من القرى الجنوبية

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفدًا من رؤساء بلديات وفاعليات عدد من القرى الجنوبية منها رميش وعين إبل وعلما الشعب.

وألقى جان العلم كلمة باسم أهالي البلدات الواقعة على الخط الأزرق، شدد فيها على وجوب “تأمين الحماية اللازمة لهم لإبعادهم عن ويلات الحرب الدائرة في غزة، لا سيما وأن معظم هذه القرى نزح أهلها وسط ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، تاركين أرضهم وبيوتهم وهم لا يعلمون متى تكون العودة”.

وأكد أنهم “يقفون إلى جانب الكنيسة ويدعمونها في أي موقف تتخذه”، شاكرين “للبطريركية لفتتها وعملها وفق ما ورد في الإنجيل عن فلس الأرملة”.

وأشار إلى أن “لا أفق لما تشهده بلداتهم من عدم استقرار أمني وخوف وقصف ونزوح”، مؤكدًا أنهم “متمسكون بأرضهم ويطالبون بمساندتهم من خلال دعم مقومات الحياة في بلداتهم لمواجهة مخاطر الظروف الصعبة التي يعيشونها، ولا سيما على الصعيدين التربوي والزراعي، إذ إن مدارسهم مهددة بالإقفال لأسباب مادية ولوجستية، كذلك موسم الزيتون الذي يشكل ركيزة أساسية لعيشهم، كانت له الحصة الأكبر من تداعيات القصف الإسرائيلي الذي يطالهم كل يوم”.

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