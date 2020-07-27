أهالي تنورين منعوا مرور الشاحنات الى سد بلعا بعد مطالبتهم بصيانة الطريق الرئيسية

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منع أهالي تنورين مرور الشاحنات المحملة بالصخور إلى سد بلعا، بعد إقفال الطريق في تنورين، إحتجاجا على الإنهيارات والإضرار التي تسببت بها الشاحنات، فعادت أدراجها بحمولتها من حيث أتت بعد إصرار الأهالي على تلبية مطالبهم بصيانة الطريق الرئيسية أولا.

كما طالبوا “بتكملة الأعمال على وصلة طريق تنورين التحتا – تنورين الفوقا التي تعرضت للانهيار بسبب النقل المستمر للصخور والتي باتت تشكل خطرا على العابرين”، مشددين “على مطالبهم بالتزام الشاحنات مستقبلا بالحمولة القانونية بعد إجراء الأعمال وصيانة الطريق المتفق عليها”.