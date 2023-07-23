الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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أهالي تول يرفعون الصوت: لوقف الاستنسابيّة في تحويل المياه

منذ 12 دقيقة
المياه - تعبيرية

المياه - تعبيرية

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ناشد أهالي تول – النبطية المسؤولين معالجة مشكلة انقطاع المياه، ورفعوا الصوت “بسبب المزاجية التي يتم التعامل فيها بالنسبة لتحويل المياه إلى البلدة بشكل عام”، وفق ما جاء في بيان صادر عنهم.

وأضاف البيان: “ليس من المعقول في هذه الظروف المناخية القاسية أن تنقطع المياه لمدة أسبوعين، وإذا تم تحويلها تكون منتصف الليل ولمدة تترواح بين ساعة أو ساعتين وعلى قاعدة، اللي سبق شم الحبق”.

وختموا: “نريد من القيمين تفسير ما يحصل فليس هناك أي مبرر. الكهرباء متوفرة والأعطال تم إصلاحها والأهالي يسددون الأقساط بعد مضاعفتها. لذلك نطلب تزويدنا بالمياه بشكل عادل من دون أي استنسابية أو مزاجية، بخاصة أن شراء صهاريج المياه باتت مكلفة ولا قدرة للأهالي على دفع مصاريف إضافية”.

 

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