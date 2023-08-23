أهالي حي جربتا - البركة يناشدون: لوقف التعديات على مياه الشفة

ناشد أهالي حي البركة في منطقة جربتا – بنتاعل قضاء جبيل في بيان المسوؤلين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان العمل فوراً على تأمين مياه الشفة للاهالي ووقف التعديات الواضحة على الشبكة ليتمكن الجميع من الحصول على المياه العائدة لهم خصوصا وانهم لم يتأخروا يوما في دفع الاشتراكات السنوية المتوجبة عليهم سنويا.

واشاروا في بيانهم الى انهم بعد مراجعات عديدة ومتكررة يوميا واسبوعيا مع المسؤولين في المؤسسة وعبر مديرة مكتب جبيل، كانت نتيجة الوعود دائماً من دون جدوى لاسيما وان مياه الشفة مقطوعة عن الاهالي منذ ما يقارب الاسبوعين، علما أنّ المياه في المنطقة متوفرة لبعض أصحاب المشاريع الزراعية المحظوظين وغير متوفرة للاهالي في منازلهم.