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أهالي شهداء إنفجار المرفأ للسياسيين: ستعملون من الآن وصاعدًا تحت ضغط الشارع

19 - فبراير - 2021
بيان لأهالي ضحايا المرفأ

بيان لأهالي ضحايا المرفأ

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اكّد اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت انّ “السياسيين والقضاة سيعملون من الآن وصاعدًا تحت ضغط الشارع الذي سنشعل ثورته وعليكم تحمّل ردات فعلنا فإن لمسنا أي تلاعب أو تمييع أو تمنع عن المثول أمام القضاء سنتخذ خطوات لن تتوقعوها أبدًا، ونعد مفاجأة لن نعلن عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد”.

وطالب الأهالي بـ “تعيين قاضي تحقيق جديد بسرعة ليس ذات هوى سياسي ونشترط تعيين مساعد له يتمتع بنفس مواصفات النزاهة”.

وأضاف الأهالي: “نعد مفاجأة لن نعلن عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد”.

وكان الاهالي قد قطعوا الطريق المؤدية الى مبنى الامن العام القديم في منطقة العدلية – تقاطع الماكدونالد، في الاتجاهين بالاطارات ومستوعبات النفايات والعوائق الحديدية، رافعين الاعلام السود وصور ابنائهم الشهداء تعبيرا عن حزنهم وسخطهم، سيما بعد نقل ملف التحقيقات بانفجار المرفأ من يد القاضي فادي صوان.

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