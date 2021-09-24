أهالي شهداء المرفأ من أمام قصر العدل: لا لتهديد بيطار وتمييع التحقيق

اعتصم اهالي شهداء انفجار المرفأ عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم امام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات منددة “بالسلطة السياسية لتمييعها القضية من خلال إجراءات مرفوضة لأجل طمس معالم جريمة 4 آب”، ومطالبة بـ “الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى”.

وحذروا من “التدخل السافر في تهديد القاضي العدلي طارق بيطار لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي”، مشددين على “الدعم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم، حتى جلاء الحقيقة الكاملة لأسوأ كارثة حلت في لبنان بانفجار مرفأ بيروت”.

جاء هذا الاعتصام اليوم مواكبا لتحرك ناشطين مؤيدين لقضية اهالي الشهداء في استمرار تحركاتهم، مؤكدين “استمرار اعتصاماتهم وتحركاتهم التي ستكون تصعيدية حتى جلاء الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى والمتضررين”.