أهالي شهداء المرفأ يصعدون.. جو نون: انتهينا من التظاهر بسلمية!‏

أكد شقيق الشهيد جو نون، وليام نون ان اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سيتوجهون الى بيت القاضية رولا مصري الثلاثاء كنوع من التصعيد من اجل الانتهاء من طلبات الرد لكي يسير الملف بطريقة صحيحة.
وقال نون في مداخلة إذاعية: “انتهينا من ان نتظاهر بطريقة سلمية، والحل كان أمس بالتوجه الى الرئيس سهيل عبود الا انه اشار الى ان كل قاض هو سيد نفسه وهو يأخذ الاجراءات القضائية الجيدة ليكون الجو جيداً”.
وتابع: “اذا كان هناك حاجة لتعلية السقف فسنلجأ اليه، فلا شيء يمكن ان نخسره بعد، ونحن نستغرب كم ان هذا البلد تافه فنحن نناشد بأن يستكمل التحقيق لا نطالب باعدام او سجن احد، وهذا دليل على كم ان قضاءنا ضعيف امام السياسيين”.
وذكر بأن اهالي الشهداء طالبوا بالتحقيق الدولي كون الانفجار هو جريمة ضد الانسانية وسيتم فتح تحقيق في الخارج في جلسات ستعقد في آذار .