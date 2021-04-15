أهالي شهداء المرفأ يعلّقون على قرار القاضي البيطار عبر "صوت بيروت انترناشونال"

في خطوة انتظرها اهل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت منذ ما يقارب الـ8 اشهر وافق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على اخلاء سبيل 6 موقوفين وهم الرائد جوزف ميلاد النداف، الرائد في الامن العام شربل كمال فواز, الكاتب لدى دائرة المانيفيست والمسؤول عن الجردة مخايل المر, الموظف في المرفأ جوني جرجس, الرقيب اول الجمركي خالد الخطيب,الرقيب اول في الجمارك الياس شاهين.

“صوت بيروت انترناشونال” تحدث الى جيلبير القرعان خطيب الشهيدة سحر فارس التي قضت في انفجار بيروت خلال مشاركتها في اطفاء النيران التي اندلعت في العنبر رقم 12 مع رفاقها في الدفاع المدني الذي كشف ان المحقق العدلي طارق البيطار اكد لهم انه لن يترك بريئاَ في السجن ولن يسمح ببقاء المجرمين خارج السجن، لافتاَ الى انهم تعرضوا للظلم ولن يقبلوا ان يحصل الامر نفسه مع بعض الموقوفين، مشيراَ الى ان المحقق العدلي السابق قام بحملة توقيفات كبيرة “شمال يمين ليسكتنا”، ونحن قلنا وما زلنا لا نهتم بعدد الموقوفين بل المتهمين الحقيقيين ولو كان شخص واحد.

وتابع ان الخطوات التي يسير فيها المحقق البيطار نؤيدها وهذا هو المسار الصحيح لافتاً الى ان الذين اطلق سراحهم لا يتحملون مسؤولية “جلب” النيترات.

اما وليم شقيق الشهيد جو نون فقد قال :”بصراحة تامة نحن مع الخطوة التي قام بها المحقق العدلي لناحية اخلاء سبيل 6 موقوفين ونحن ضد بقاء اي مظلوم في السجن، ولكننا سنعود ونذكر بكلام القاضي لناحية “انه لن يقبل ببقاء اي مظلوم في الحبس” لكن لن يبقى اي مرتكب خارج القضبان.

وهنا يلفت نون الى ان القاضي امام تحد اكبر لناحية توقيف المرتكبين, لافتاَ الى انهم اعلنوا في وقت سابق عن خطواتهم اللاحقة، وهي مشروع قانون سيقدم الى مجلس النواب لانشاء محكمة خاصة بانفجار 4 اب تضم لجنة تقصي حقائق من خارج لبنان مع خبراء يختارهم المحقق العدلي على ان تتمتع بصلاحية استدعاء اي نائب او وزير الذي بموجبها تسقط الحصانة تلقائياَ عن الوزير او النائب الذي سيتم استدعائه، ونحن سنقوم اسبوعيا بزيارة النواب للحصول على تواقيعهم لانشاء المحكمة المذكورة ومن يتمنع سيعلن عن اسمه في الاعلام.