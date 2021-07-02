الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي شهداء فوج الإطفاء: أي خيانة لأرواح الضحايا سنواجهها بكل قوة

3 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 12:29 صباحًا
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

A A A
طباعة المقال

طالب أهالي شهداء فوج الإطفاء في بيروت السلطات المعنية كافة أن تستجيب لطلباتهم من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.

وجاء في البيان:

“نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت، وتبعا لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء اجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالب السلطات المعنية كافة أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. ان اي تلكؤ او اخلال من اي جهة أتت وتحت اي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا سنواجهه موحدين بكل ما أوتينا من قوة.

العدالة والحقيقة من اجل كل الذين رحلوا ونحمل دمهم امانة في اعناقنا… العدالة والحقيقة من اجل وطن لا خلاص له الا بها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    امن الدولة
    أصحاب مولدات لا يزالون يبتزون المواطنين.. وأمن الدولة بالمرصاد
    ابراهيم كنعان
    أسئلة من كنعان إلى وزير الإقتصاد
    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
    غانتس: نأمل ألا نتدهور إلى حرب مع لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟