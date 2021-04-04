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أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت للقاضي بيطار: سنكون جنودك لاقتحام مجلس النواب العفن

منذ 11 ساعة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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أشار أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أنهم يقفون على “بوّابة مرفأ الموت الذي تُحاصصه أقطاب السياسة في لبنان، ويوم انفجر نفض الجميع يده منه ومن المسؤولية وتحصنوا بأحزابهم”.

وقال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال وقفة احتجاجية أمام مرفأ بيروت: “لن نكلّ ولن نملّ ولن نتعب أو نتراجع ولن يثنينا أيّ ترغيب أو ترهيب ونتابع عن كثب مسار التحقيقات، ونحرص على تقديم كافة الدعم للقاضي بيطار ليتمكن من العمل من دون أي معوقات كي نحصد نتائج تحقيق واضحة وشفافة”، وتوجهوا للقاضي بيطار: “أضرب بيد من حديد وسنكون جنودك لاقتحام بيوتهم ومجلس النواب العفن في حال اضطرنا الأمر فقد وَلّى زمن البلطجة”.

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