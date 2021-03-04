الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: كل المشاركين في هذا النظام متهمون بقتلنا

4 - مارس - 2021
أهالي ضحايا انفجار المرفأ

أهالي ضحايا انفجار المرفأ

A A A
طباعة المقال

نفد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام مدخل المرفأ، في ذكرى مرور 7 أشهر على الانفجار من دون محاسبة.

واعلن الناطق باسم اهالي الشهداء ابراهيم حطيط ان “كل الحصانات تحت نعالنا مهما كان نوعها، بما فيها الحصانات الطائفية”، وأضاف “لا تتردد ايها القاضي طارق بيطار ابدأ بملف التحقيق، وابدأ بالرؤوس الكبيرة ولا تكرر هفوات قاضي التحقيق السابق”.

هذا واتهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الوزير السابق غازي زعيتر “بقتل “فلذات اكبادنا” وقال ردا على دعوة زعيتر للقاء الأهالي “لا يشرفنا ان نلتقي بك وكل المشاركين في هذا النظام متهمون بقتلنا حتى ثبوت برائتهم”.

ودعا حطيط في الختام “الشعب اللبناني “للوقوف الى جانبنا فقضيتنا قضية وطن واذا انتصرنا اقتلعنا كل الفساد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توضيح من شركة تاتش حول بطاقات إعادة التعبئة
    جورج كلاس
    كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور
    مصرف لبنان
    بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    ماء البحر- تعبيرية
    فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق