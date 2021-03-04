أهالي ضحايا انفجار المرفأ: كل المشاركين في هذا النظام متهمون بقتلنا

نفد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام مدخل المرفأ، في ذكرى مرور 7 أشهر على الانفجار من دون محاسبة.

واعلن الناطق باسم اهالي الشهداء ابراهيم حطيط ان “كل الحصانات تحت نعالنا مهما كان نوعها، بما فيها الحصانات الطائفية”، وأضاف “لا تتردد ايها القاضي طارق بيطار ابدأ بملف التحقيق، وابدأ بالرؤوس الكبيرة ولا تكرر هفوات قاضي التحقيق السابق”.

هذا واتهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الوزير السابق غازي زعيتر “بقتل “فلذات اكبادنا” وقال ردا على دعوة زعيتر للقاء الأهالي “لا يشرفنا ان نلتقي بك وكل المشاركين في هذا النظام متهمون بقتلنا حتى ثبوت برائتهم”.

ودعا حطيط في الختام “الشعب اللبناني “للوقوف الى جانبنا فقضيتنا قضية وطن واذا انتصرنا اقتلعنا كل الفساد”.