أهالي ضحايا انفجار المرفأ: كيف لمجرم أن يُحاسب نفسه؟

اعتبرَ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أنَّ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لعبة من ألاعيبهم الشيطانية للهروب من التحقيق ومن المجلس العدلي ولمنع محاكمتهم في أيّ جريمة، وهذا لن يمرّ مرور الكرام.

وسألَ أهالي الضّحايا، في بيانهم: كيف لمجرم أن يُحاسب نفسه؟ وكيف لنا أن نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟ من هنا نطالب بالإعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فنحن نضغط لإقرار القانون لحماية أهراءات مرفأ بيروت، وما حصل في 4 آب جريمة مئة في المئة بحقّ اللبنانيين جميعاً.