الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي ضحايا مرفأ بيروت: تحرّكنا سيغيّر وجه لبنان

28 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2021 12:29 مساءً
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

دعا أهالي ضحايا مرفأ بيروت بعد لقائهم بوزير العدل الشعب اللبناني الى مواكبتهم في تحرك العدلية غداً عند الواحدة، وتحرّكنا سيغيّر وجه لبنان.

يأتي هذا اللقاء تزامناً مع تبلغ المحقق العدلي طارق بيطار رسمياً أمس طلب النائب نهاد المشنوق رد المحقق بيطار عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته.

وهذا يعني ان القاضي بيطار لن يستطيع بعد اليوم ان يستمرّ في جلسات الاستجواب، ومنها جلسة كميل ضاهر وعلي حسن خليل.

ويعتبر قرار كف اليد رسمياً الا انه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر اذا كانت سترد طلب الرد ام انها ستقبل به وحينها ستعود الأمور الى نقطة الصفر ولكن حتى الساعة انها ليست سوى جولة خسرها بيطار امام معركة بين السلطة والقضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي: نثمّن بيان قمة جدة لتأكيده الوقوف إلى جانب لبنان
    سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري
    البخاري يعلق على بيان قمة جدة للأمن والتنمية فيما يخص لبنان
    الرائد ميشال مطران
    زوجة الضابط السابق ميشال مطران تكشف أسباب توقيفه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟