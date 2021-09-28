أهالي ضحايا مرفأ بيروت: تحرّكنا سيغيّر وجه لبنان

دعا أهالي ضحايا مرفأ بيروت بعد لقائهم بوزير العدل الشعب اللبناني الى مواكبتهم في تحرك العدلية غداً عند الواحدة، وتحرّكنا سيغيّر وجه لبنان.

يأتي هذا اللقاء تزامناً مع تبلغ المحقق العدلي طارق بيطار رسمياً أمس طلب النائب نهاد المشنوق رد المحقق بيطار عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته.

وهذا يعني ان القاضي بيطار لن يستطيع بعد اليوم ان يستمرّ في جلسات الاستجواب، ومنها جلسة كميل ضاهر وعلي حسن خليل.

ويعتبر قرار كف اليد رسمياً الا انه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر اذا كانت سترد طلب الرد ام انها ستقبل به وحينها ستعود الأمور الى نقطة الصفر ولكن حتى الساعة انها ليست سوى جولة خسرها بيطار امام معركة بين السلطة والقضاء.