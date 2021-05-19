أهالي طلاب يناشدون المجذوب العودة عن قرار التعليم الحضوري

ناشد أهالي الطلاب في المدارس الرسمية في البترون في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب “العودة عن قراره بفتح المدارس وفرض التعليم الحضوري في ظل الاوضاع الصحية التي نمر بها بما يهدد سلامة الطلاب والاهالي في آن”.

ودعوا المعنيين إلى “اتخاذ الإجراءات التي تحمينا مع أولادنا خصوصا بعد تسجيل إصابات بين طلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة في إحدى المدارس وفرض الحجر المنزلي على زملائهم، في حين أن قرار فتح المدارس لأسبوع قبل نهاية العام الدراسي ليس منطقيا ويتعارض مع الاجراءات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار الوباء”.