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أهالي موقوفي انفجار المرفأ: نستنكر الأخبار المغلوطة

9 - ديسمبر - 2021
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

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استنكر أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ، في بيان، “كل الاشاعات التي تصدر في بعض وسائل الإعلام والتي تناولت أخباراً مغلوطة عن الاجتماع الذي جمعهم بالأمس مع القاضي طارق بيطار”، وكرروا شكرهم لكل الوسائل الإعلامية التي تنقل الخبر بكل دقة وموضوعية.

جدير للذكر أن القاضي طارق ​بيطار​، وبعد استئناف مهامه في مكتبه ب​قصر العدل​ اليوم، التقى أمس عدداً من أهالي الموقوفين في ملف ​انفجار المرفأ​، الذين طالبوا بالبت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، ناقلين عنه أنه سيعمد إلى درس هذه الملفات قريبا.

كما تلقى بيطار مراجعات من قبل وكلاء أهالي ​ضحايا​ المرفأ ووكلاء الضحايا غير ​اللبنانيين​.

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