أهالي موقوفي عين الرمانة: التحقيقات الأولية لا تراعي حقوقهم

نفذ أهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وقال محامي الموقوفي أنطوان سعد: انها “المرة الاولى التي تقدم ادعاءات شخصية وطلبات رد في المحكمة العسكرية”.

وقال الاهالي: “التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين وما يؤكد هذا الامر بيان نقيب المحامين السابق ملحم خلف الذي قال ان التحقيقات تسير خلافا للقانون”.

يذكر أن منطقة الطيونة شهدت في 14 تشرين الأول، أعمال عنف تخللها استخدام الرصاص والقذائف، إثر تحرك نفذه مناصرون لحركة “أمل” ومليشيات “حزب الله”، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، خلفت 7 قتلى وعشرات الجرحى.