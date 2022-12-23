الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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أهل تلميذ يعتدون على معلّمة.. والنقابة تستنكر: "حادثة خطيرة"

منذ 35 دقيقة
إعتداء على معلمة من قبل أهل تلميذ

إعتداء على معلمة من قبل أهل تلميذ

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صدر عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة البيان التالي:

في حادثة مؤسفة في ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا، تعرّضت رئيسة قسم في المدرسة إلى اعتداء من قبل عائلة أحد المتعلمين في المدرسة.

إزاء ما حصل تؤكّد نقابة المعلمين استنكارها للحادثة الخطيرة والمدانة، وتؤكّد أنّ الأمور يجب دائمًا أن تبقى في إطارها التربوي وأن تعالج على هذا النحو، لا كما حصل للأسف في المؤسسة المذكورة، وبخاصّة أنّ المعلمين يحضرون إلى مدارسهم برغم الظروف الصعبة جدا والحالة النفسية التي يدركها الجميع، ويستمرّون في أداء مسؤوليتهم التربية على أكمل وجه، وبالحدّ الأدنى من الإمكانيات المتاحة، وبعضهم غير قادر على تلبية المستلزمات المعيشية لعائلته، فإذا بهم يتعرّضون للاعتداء!

من هنا، نتوجّه إلى وزير التربية القاضي عبّاس الحلبي، وهو يتمتّع بخلفيّة قانونية وحقوقيّة من خلال عمله القضائي، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة الفاعلين، وبضرورة أن تقوم وزارة التربية بدورها في حماية الجسم التربوي والتعليمي، ولا سيّما في هذه الظروف الاستثنائيّة.

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