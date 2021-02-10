أوتيل ديو: افتتاح وحدة إعادة التأهيل الرئوي

أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس أنه “في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا، افتتاح وحدة إعادة التأهيل الرئوي التابعة لقسم أمراض الرئة والإنعاش الطبي”.

وأوضح، في بيان، أن “هذه الوحدة، المؤلفة من فريق متعدد التخصصات، تقدم برنامجا فرديا لإعادة التأهيل تم استحداثه لمساعدة الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، الذين لا يزالوا يعانون من آثاره. إذ ينصح هؤلاء الذين استمرت عندهم حالة ضيق التنفس، الاتصال على 604000-01 مقسم 8382 بين الساعة 8 صباحا و4 مساء لاستشارة أخصائي أمراض الرئة وإجراء تقييم للجهاز التنفسي كخطوة أولى”.

ودعت للمزيد من المعلومات ولطلب إجراء مقابلة أو تصوير تقرير مع الطبيب المسؤول، الاتصال بوحدة الاتصالات على 604000 01 مقسم 7015 أو 7018.