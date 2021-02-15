“أوجيرو”: اضطرابات قد تشهدها شبكة الإنترنت المحلية

أعلنت هيئة أوجيرو عبر تويتر أن كابل IMEWE سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غدًا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢١ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.
ستعمل فرقنا قدر المستطاع على نقل حركة مرور الداتا إلى كوابل أخرى.
هام: سيشهد كابل IMEWE أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غدًا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢١ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.
ستعمل فرقنا قدر المستطاع على نقل حركة مرور الداتا إلى كوابل أخرى.
نعتذر مسبقًا عن ذلك و شكرًا لتفهّمكم.
— ogero (@OgeroTelecom) February 15, 2021