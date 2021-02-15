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“أوجيرو”: اضطرابات قد تشهدها شبكة الإنترنت المحلية

منذ 6 ساعات
أوجيرو

أوجيرو

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أعلنت هيئة أوجيرو عبر تويتر أن كابل IMEWE سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غدًا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢١ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.

ستعمل فرقنا قدر المستطاع على نقل حركة مرور الداتا إلى كوابل أخرى.

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