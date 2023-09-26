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أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال عمشيت

منذ ساعتين
أوجيرو

أوجيرو

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أفادت “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “إكس” أن عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأشارت إلى أن فرقها تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.

يذكر أنه ذكرت معلومات صحفية سابقاً أن وزير الاتصالات جوني القرم يدرس رفع أسعار خدمات هيئة “أوجيرو” 7 أضعاف. تشمل الزيادة رسوم الخطوط الثابتة، وكلفة المكالمات، وأسعار باقات الإنترنت لـ419 ألف مشترك لدى “أوجيرو”. فيما أكثر من 600 ألف مشترك في الشبكات غير الشرعية، سيُتركون فريسة موزّعي الأحياء الذين تتخطّى أسعارهم السعر الرسمي. غير أن “المفاجأة الكبرى” التي يعدّها قرم، تشمل اقتراح جدول أسعار للاتصالات ربطاً بحركة سعر المازوت.

 

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