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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال عمشيت

منذ 33 دقيقة
مركز أوجيرو في خلدة

مركز أوجيرو في خلدة

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أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “اكس” أن عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وتعمل فرقها على تصليح العطل بالسرعة الممكنة”.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “إكس”، أن عطلًا طرأ في سنترال بتاتر بسب الضغط على المولّدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

كذلك أعلنت الهيئة عن عطل في سنترال المريجة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات أيضًا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”، إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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