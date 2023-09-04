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أوجيرو: توقّف الخدمة في سنترال المريجة

منذ ساعة واحدة
مركز أوجيرو في خلدة

مركز أوجيرو في خلدة

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أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “اكس”، أن “عطلاً طرأ في سنترال المريجة بسب الضغط على المولدات أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على تصليح العطل بالسرعة الممكنة”.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “إكس” سابقاً أن عطلًا طرأ في سنترال بتاتر بسبب الضغط على المولّدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

كذلك أعلنت الهيئة عن عطل في سنترال المريجة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات أيضًا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”، إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
وأشارت أوجيرو في حديث لـ”المدن” سابقاً إلى أن هذه المشكلة “متواصلة، ومرتبطة بعدم تأمين الدولارات الكافية لشراء المازوت. علماً ألا أعطال تقنية تصيب السنترالات حالياً، مع أن الدولارات مطلوبة لشراء المعدات في حال حصول أي أعطال في السنترالات”.

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