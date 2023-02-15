"أوجيرو": لاستقصاء أخبارنا مباشرة من الإدارة أو النقابة

صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة “اوجيرو” البيان التالي:

“بعدما تكررت تسريبات واخبار تتعلق بهيئة اوجيرو لجهة بث اخبار غير صحيحة مما يتسبب باضرار معنوية نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الحرجة ، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو بالتمني على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ان يتم استقصاء الاخبار المتعلقة بالهيئة مباشرة من ادارة اوجيرو او من النقابة و ذلك حرصاً على مصداقية الوسيلة الناشرة، علماً بأن النقابة تحتفظ بحقها بإتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبة عند بث اي اخبار مسيئة للهيئة او للعاملين فيها”.