الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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"أوجيرو": لاستقصاء أخبارنا مباشرة من الإدارة أو النقابة

منذ 14 دقيقة
مركز أوجيرو في خلدة

مركز أوجيرو في خلدة

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صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة “اوجيرو” البيان التالي:

“بعدما تكررت تسريبات واخبار تتعلق بهيئة اوجيرو لجهة بث اخبار غير صحيحة مما يتسبب باضرار معنوية نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الحرجة ، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو بالتمني على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ان يتم استقصاء الاخبار المتعلقة بالهيئة مباشرة من ادارة اوجيرو او من النقابة و ذلك حرصاً على مصداقية الوسيلة الناشرة، علماً بأن النقابة تحتفظ بحقها بإتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبة عند بث اي اخبار مسيئة للهيئة او للعاملين فيها”.

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