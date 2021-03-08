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أوجيرو: لمراسلة شركتي (غوغل وفيسبوك) لحجب صفحات السوق السوداء

منذ 29 دقيقة
أوجيرو

أوجيرو

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قامت أوجيرو اليوم بإبلاغ الجهات القضائية المعنية بملف حجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والمعنية بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء، بأنها تمكنت من حجب المواقع الإلكترونية.

في حين تعذّر عليها فنياً حجب التطبيقات والصفحات المتواجدة على خدمة Google Play وموقع Facebook دون حجب كامل لهما.

وتفادياً للتداعيات الكبيرة على المؤسسات العامة والخاصة وعلى المواطنيين نتيجة الإقدام على الحجب الكامل، اقترحت اوجيرو أن تراسل الجهات القضائية بشكل رسمي الشركتين حسب الأصول المتبعة للطلب منهما حذف هذه التطبيقات والصفحات لمخالفتها القوانين والقرارات القضائية.

وأكدت اوجيرو الالتزام بتنفيذ كلّ القرارات القضائية بأقصى الإمكانات الفنية وبما يجيز لها القانون.

 

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