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أوراق في يد "المركزي" للحدّ من تفلت سعر صرف الدولار

منذ 38 دقيقة
الدولار

الدولار

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لفت الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة الى وجود أوراق بيد المصرف المركزي من شأنها أن تحدّ من تفلّت سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة، واضعًا كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير حول قدرة المركزي في تجفيف السوق من الليرة في هذا السياق.

ورأى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء عبر رفع الدولار الجمركي أو غيرها من الخطوات كلها تضخمية لا سيما في ظل غياب الرقابة على التجار، مشيرًا في المقابل، الى أنه في حال عدم استحصال المواطنين على الليرات الاضافية فذلك سيعني الحد من استهلاكها وبالتالي اجبار التجار على خفض الأسعار.

وعن تقرير البنك الدولي الذي وصف فيه احتياطات المركزي بالكارثية، شدد عجاقة على أنّ قسماً كبيراً من اموال المصارف لدى المركزي ذهبت للدولة لسدّ احتياجاتها، معتبراً أنّ الحلّ الأمثل يجب أن يكون على مستوى كل الاقتصاد وليس فقط على صعيد المصرف المركزي.

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