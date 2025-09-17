الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أورتاغوس إلى لبنان لعقد لقاءات أمنية وعسكرية.. وترقب لوصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت!

منذ 21 دقيقة
نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن «نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستزور لبنان يوم الأحد المقبل، للاطّلاع على مسار الخطة التي وضعها الجيش اللبناني كآلية تنفيذية لقرار الحكومة بحصر السلاح، كما ستشارك باجتماع لجنة «الميكانيزم» المتوقّعة يوم الإثنين.

وقالت مصادر معنية، إن أورتاغوس لم تطلب مواعيد مع مسؤولين سياسيين حتى الآن، وإن جولتها ستقتصر على لقاءات عسكرية وأمنية. وشدّدت المصادر على أن «ملف السلاح لم يوضع جانباً، كما ظنّ البعض بعد جلسة 5 أيلول الماضية، ولم يكن هناك من تسوية أو تراجع، لا بل إن واشنطن ماضية في مشروعها، وإن زيارة أورتاغوس تأتي في إطار متابعة الأميركيين لكل خطوة يقوم بها الجيش من خلال الإشراف المباشر على الإجراءات التي سيقوم بها خطوة بخطوة للتأكّد من عدم وجود أي تهرّب أو تأخير».

وإلى جانب المسار الأمني – العسكري، يترقّب لبنان وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت، ميشال عيسى، خلفاً للسفيرة الحالية ليزا جونسون، الذي من المُفترض أن يتم تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة.

ولم يتّضح بعد، بحسب مطّلعين على جوّ السفارة الأميركية في بيروت، ما إذا كانت مهمة عيسى ستقتصر على العمل التقليدي أم أنها أكبر من مجرد تمثيل دبلوماسي، وهل سيتولّى جزءاً من عمل أورتاغوس وما كان يعمل عليه المبعوث الأميركي توماس برّاك، باعتبار أن عيسى من أصول لبنانية، يدرك خصوصيات البلد وتفهّم نسيجه الطائفي والسياسي، علماً أن المبعوث الأميركي توم برّاك، كان لفت أصدقاء له في لبنان، بأن الإدارة مهتمّة بمساعدة السفير الجديد، وأن يجري التعاون معه من أجل بناء شبكة علاقات تتجاوز الدائرة التقليدية للسفارة كما هو معروف في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    من اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح
    فيديو.. العسكريون المتقاعدون يحاولون اقتحام السرايا الحكومية ودعوات للتهدئة
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: المطلوب موازنة إصلاحية وقانون استرداد ودائع "مش شطب ودائع"
    وزير العدل عادل نصار
    نصار: لا مشادة كلامية في جلسة الحكومة وأؤكد ضرورة قانون لتصويت المغتربين لجميع النواب

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية