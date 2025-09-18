الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

أورتاغوس تصل السبت الى لبنان.. واجتماع مع اللجنة الخماسية

منذ 16 ثانية
نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

تصل المسؤولة الأميركية السابقة والمتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس إلى لبنان يوم السبت، حيث يُنتظر أن تعقد اجتماعًا مع اللجنة الخماسية في الناقورة يوم الأحد، قبل أن تغادر مباشرة إلى نيويورك من دون عقد أي لقاءات مع مسؤولين سياسيين لبنانيين.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الهدف الأساسي من زيارتها يتمحور حول الاطلاع على خطة الجيش اللبناني وما تم تنفيذه منها حتى الآن، في إطار متابعة الدعم الدولي والمؤسساتي للجيش، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة في البلاد.

زيارة أورتاغوس، وإن كانت تقنية الطابع، تُعدّ لافتة من حيث الشكل والتوقيت، خصوصًا في ظل الجمود السياسي الحاصل داخليًا، واستمرار الاهتمام الدولي بمستقبل المؤسسة العسكرية اللبنانية ودورها في المرحلة المقبلة.

