أورتاغوس تصّف حزب الله بـ"السرطان" وتطالب باستئصاله للتعافي

بعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس الأخيرة إلى بيروت، وتم خلالها اعطاء مهلة أخيرة للبنان، في ما يخص الاعمار والإقتصاد وصولاً إلى الملف الأهم والذي هو نزع سلاح حزب الله، وتنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح فقط للجيش اللبناني.

ووصفت أورتاغوس في مقابلة خاصة على “العربية”، حزب الله بـ”سرطان” داخل لبنان يجب استئصاله إذا أُريد للبلاد أن تتعافى، واتهمت المسؤولة الكبيرة في إدارة ترامب إيران بجرّ الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار.

وفي السياق، وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني غربي لـ “العربية” أن حزب الله صوّب أعينه مجددا وأعاد فرض سيطرته على مرفأ بيروت الذي يعود تدريجيا لنشاطه الطبيعي بعد تفجيره في 4 آب من عام 2020 بظروف لم تكشف حقيقتها بعد.

وكان الحزب خسر السيطرة على البوابة الجوية، وكذلك طرق الإمداد برّا بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في سوريا.

المصدر نفسه أكد أن فيلق القدس الإيراني سيعتمد عبر الوحدتين 190 التي يقودها “شهرياري” و700 التي يقودها “غل فرست” على عمليات التهريب عبر البحر بشكل مباشر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة.

ويتصرف حزب الله في مرفأ بيروت بحرية تامة من خلال شبكة متعاونين في جهاز الجمارك وآليات الرقابة بالمرفأ يديرها المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا، بحسب المصدر الغربي.

ويسعى صفا بحسب المصدر عبر عملائه في مرفأ بيروت لتسهيل تهريب المعدات والأسلحة والأموال دون أي تفتيش أو رقابة.

المصدر الأمني الغربي الذي زوّد “العربية” بهذه المعلومات يرى أن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت الذي هو أهم ميناء بلبنان يعرض المصالح اللبنانية للخطر ويهدد الاستثمارات الأجنبية التي تدعم تطوير وإعمار لبنان.

وأضاف أن الدولة اللبنانية مطالبة بالتحرك العاجل على ضوء انتهاكات ومخططات حزب الله لمرفأ بيروت التي قد تكرر كارثة 4 آب عام 2020.