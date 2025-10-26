أورتاغوس تمنح لبنان وقتاً محدوداً لإيجاد صيغة تفاوضية مع إسرائيل

في ضوء التطورات المتعلقة بملف حصرية السلاح وانتشار الجيش اللبناني، وجهت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس رسائل واضحة إلى لبنان، حاملةً تحذيراً من أن المهلة الزمنية لإيجاد آلية تفاوض مع إسرائيل ليست بعيدة أبداً، إذ تشير المصادر الدبلوماسية إلى أنها تمتد لأسابيع وليس لشهور، مع تنبيهات واضحة حول حدودها وما يحيط بها، وإشارة إلى أن التأخير قد يؤدي إلى تصعيد محتمل.

وفي المقابل، تدرس السلطات اللبنانية سبل التفاوض، حيث يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسار الميكانيزم، بينما تبحث الرئاسة الأولى عن خيارات متعددة تشمل العودة إلى فكرة اللجان في الناقورة، في محاولة لتجنب أي مواجهة عسكرية، في ظل معلومات عن تحضيرات إسرائيلية لمناطق عدة في لبنان قد تصل إلى مشارف بيروت.

كما من المقرر أن يصل لاحقاً المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت لاستكمال المسار الأميركي، فيما يلتقي رئيس جهاز الاستخبارات المصري حسن رشاد المسؤولين اللبنانيين لنقل مضامين الرسائل الدولية والعربية بشأن هذا الملف.