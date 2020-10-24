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أوساط واسعة تحذر من الإفراط في الإيجابية حيال مسار تأليف الحكومة

منذ 26 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان أوساطاً واسعة الاطلاع على المسار الحكومي، حاذرتْ الإفراطَ في الإيجابية حيال مسار التأليف بانتظار تركيب كامل قِطع «البازل» الحكومي، بدءاً من حجم الحكومة التي يفضّلها الرئيس المكلف سعد الحريري، مروراً بما إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل سلّموا بحكومة من اختصاصيين لا تضمّ أي «كوتا» من السياسيين غير الحزبيين وفق ما يصرّ الرئيس المكلف، وليس انتهاءً بمَن سيسمّي الوزراء الاختصاصيين.

ودعت الأوساط إلى تَرَقُّب ما بعد «إعلان النيات» بتسهيل مهمة الحريري من كل الأطراف، خصوصاً الذين لم يسمّوه وتحديداً «التيار الحر» و«حزب الله»، معتبرة أنه بصرف النظر عما ستشهده الأيام المقبلة من «صعود وهبوط»، فإن عملية التشكيل تبقى محكومةً بعنصريْن يصعب إدارة الظهر لهما، أوّلهما خارجي والثاني داخلي.

واعتبرت الأوساط انه لم يكن عابراً اندفاع واشنطن بعيد تكليف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة مذكّرة بخطوطها الحمر حيال الواقع اللبناني.

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