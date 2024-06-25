أوستن: استفزازات حزب الله تهدد بجر إسرائيل ولبنان إلى حرب

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن “واشنطن تولي أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وحرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية”.

وشدد إثر لقائه وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت على أن “استفزازات حزب الله تهدد بجر إسرائيل ولبنان إلى حرب”.

من جانبه، أشار الوزير المستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي بيني غانتس الى أن “الوضع على الجبهة الشمالية لا يمكن أن يستمر كما هو، ويجب الضغط على حزب الله لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة”.

وأعلن أن “سكان شمال إسرائيل سيعودون إلى منازلهم بداية من ايلول المقبل، ونحن لا نقبل بقاء خطر حزب الله في الجبهة الشمالية”.

وشدد غانتس على أن “إسرائيل قادرة على تدمير قدرات حزب الله وإبقاء لبنان في الظلام”.

واعتبر أن “قرار المحكمة العليا بتجنيد اليهود المتشددين كان حكيما وضروريا”.