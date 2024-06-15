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أوستن يدعو غالانت لزيارة البنتاغون.. ما علاقة حزب الله؟

منذ 3 دقائق
وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت

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دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لزيارة البنتاغون، “لمناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط”.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن غالانت قبل الدعوة وسيزور الولايات المتحدة قريبا، فيما سيتم تحديد التاريخ والتوقيت لاحقا.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن غالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا، على خلفية المخاوف الأميركية من اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني.

وكان أوستن وغالانت ناقشا الجهود المبذولة لتهدئة التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب تصاعد المواجهات مع حزب الله.

وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، مؤخرا عقب مقتل القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الثلاثاء الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

واندلع التوتر بين الجانبين على وقع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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