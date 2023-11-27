الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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أوضاع القطاع الزراعي على طاولة البحث بين لحود والراعي

منذ 8 دقائق
لويس لحود والراعي

لويس لحود والراعي

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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مساء اليوم الاثنين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي.

وخلال اللقاء، عرض لحود ل”أوضاع القطاع الزراعي والبرامج والمشاريع الزراعية، وتمت متابعة عمل الابرشيات والرهبانيات في المجال الزراعي”.

كما تم عرض “الخطوات التي تقوم بها وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ومنتجات المونة والصناعات الغذائية والمطبخ اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية، لا سيما إعادة تصدير العسل اللبناني إلى أسواق الاتحاد الأوروبي”.

وأشار لحود إلى أنه أطلع “الراعي على الإجراءات التي اتخذتها فرق وزارة الزراعة في مصلحة زراعة الشمال بشأن مخالفات قطع الأشجار في أحراج وادي دير قزحيا عبر تسطير محضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص”.

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