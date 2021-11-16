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أوغلو بعد لقائه بو حبيب: تناولنا كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة

16 - نوفمبر - 2021
مولود جاويش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو انه “أتى لتأكيد دعم تركيا للبنان، ودعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة تركيا واجراء التحضيرات الاولية للزيارة”.

وقال إثر لقاء نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب: “تناولنا كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة والوجهة الاولى للشعب اللبناني هي تركيا ومعروفة محبة الشعب التركي للبنان. وتناولنا المواضيع الاقليمية ونحن البلدان الاكثر تأثرا بالازمة السورية. ويجب ان لا يضطر الشعب اللبناني الشقيق الى دفع ثمن المساومات الاقليمية ونحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية.

وشدد على “دعم الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها”، وقال: “لطالما اعطينا اهمية لسيادة واستقلال وامان لبنان وقدمنا الدعم اللازم من بعد انفجاري بيروت وعكار وندعم الجيش والقوى الامنية من اجل استقرار وامن لبنان”.

وتمنى اوغلو ان “يتم حل ازمة الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية، ونحن جاهزون للقيام بدورنا في هذا الموضوع”.

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