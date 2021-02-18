الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوقاف بعلبك الهرمل: السماح بفتح المساجد لصلاة الجمعة فقط

18 - فبراير - 2021
السماح بفتح المساجد في بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة فقط

السماح بفتح المساجد في بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة فقط

A A A
طباعة المقال

أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي مذكرة إدارية بناء على القرار الصادر من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت بتاريخ 11 شباط 2021، والقاضي بالسماح بفتح المساجد لصلاة الجمعة فقط، وترك تقدير الموقف للدوائر الوقفية في المحافظات، أعلن فيها:

“استمرار القرار بالإقفال ساري المفعول، إلا في المناطق التي تراجعت فيها معدلات الإصابة، فتقام صلاة الجمعة فقط ضمن اتخاذ أقصى درجات الوقاية والإجراءات المعلومة للجميع، ويترك تقدير الأمر للإمام وبالتشاور مع لجنة المسجد”.

وأكد “إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية، والمناسبات الإجتماعية فيها”.

وطلب من أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين الإلتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف لصوت الناس: لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع
    النائب جيمي جبور
    جيمي جبور لصوت الناس: لن نسمي ميقاتي.. والتيار لا يريد الطاقة
    النائب فادي كرم
    فادي كرم لصوت الناس: القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد