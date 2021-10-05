الأحد 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوقفتهما مفرزة الضاحية القضائية بجرم سرقة دراجات آلية.. هل وقعتم ضحيّتهما؟

5 - أكتوبر - 2021
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

أوقفت عناصر مفرزة الضّاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية شخصَين في محلّة تحويطة الغدير، لقيامهما بسرقة درّاجات آلية، بتواريخٍ سابقة، من مناطق مختلفة، وهما:

ج. ف. (من مواليد عام 2001، مكتوم القيد)
هـ. ف. (من مواليد عام 2003، لبناني)

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمّع قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مراسل صوت بيروت إنترناشونال محمد زناتي خلال تغطيته وقفة احتجاجية في السكسكية
    تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين التعرض لفريق صوت بيروت في الجنوب
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    2457 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    انهيار سقف شرفة في منطقة برج البراجنة
    بالفيديو.. عدة إصابات جراء انهيار سقف شرفة في منطقة برج البراجنة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية